Также началось устройство дорожек и их мощение. Помимо ландшафтных работ, продолжается и строительство парящего моста, набережной, филармонии, информационного медиацентра, заповедной пещеры и ряда других объектов, в том числе кафе, ресторана. Открыть «Зарядье» мы планируем уже в этом году, к празднованию 870-летия Москвы, а филармонию - в следующем году», -рассказал глава департмента.

«3 500 человек сегодня работают на площадке строительства парка «Зарядье». Работы ведутся круглосуточно, в две смены: порядка 2 700 человек работают днем и порядка 800 человек - ночью», - добавил Андрей Бочкарев.

Как сообщалось ране, в парке «Зарядье» появится инновационная система мощения, которая позволит «встраивать» в пешеходные дорожки газоны, цветы, кустарники и деревья. Гранитные шестиугольные плиты будут чередоваться с устойчивым к вытаптыванию газоном. Благодаря специальной георешетке, которая укрепит плиты, между ними можно будет высаживать деревья, кустарники и цветы «По поручению Мэра Москвы С.С. Собянина, при создании «Зарядья» планируется по максимуму отказаться от ограждений. Гости смогут прогуливаться по траве, отдыхать на склонах и луговых полянах, не встречая препятствий в виде заборов и бортовых камней. Кроме того, парк будет работать круглосуточно», - отметил также Андрей Бочкарев.

Зарядье» станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. Он соединит пешеходные и туристические маршруты центра - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор. На территории парка создадут характерные для России ландшафтные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они террасами спустятся от Варварки к Москве-реке.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,