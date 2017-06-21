«Государственный исторический музей (ГИМ) подготовил бесплатные экскурсии для футбольных болельщиков. Гиды расскажут об экспонатах на семи языках: русском, английском, французском, немецком, китайском, испанском и итальянском. Гости увидят портреты русских государей на сводах парадного входа в музей и узнают родословные династий Рюриковичей и Романовых. Также им продемонстрируют Rolls-royce Владимира Ленина «Серебряный призрак» и познакомят с выставкой «Золото. Металл богов и царь металлов», - отмечается в материале.



Экскурсии будут проводить ежедневно с 10:00 до 17:00 до 2 июля — дня окончания матчей. Вход в музей останется платным, но гостям не придется дополнительно оплачивать услуги гидов. В кассе потребуется показать паспорт болельщика (Fan ID), затем выбрать язык, на котором будет идти экскурсия. Посетителю также предоставят скидку в размере 12% на билет в музей.



«Мы привлекли к проведению экскурсий на семи языках гидов-волонтеров. Это 40 студентов исторического факультета и Института стран Азии и Африки МГУ им. М.Ломоносова, которые прошли специальное обучение. Среди них и носители языков, и те, кто владеет несколькими языками. Это наш первый опыт расширения лингвистического диапазона экскурсий. Постоянные экскурсоводы проводят обзорные программы по музею на русском, французском и английском», — рассказали в научно-просветительском подразделении Государственного исторического музея.



Гиды-волонтеры в майках с надписями «Спроси меня» встретят футбольных болельщиков в парадных сенях музея. Предъявив в кассе паспорт болельщика, посетители также смогут приобрести билет в Покровский собор (со скидкой 10%) и в Музей Отечественной войны 1812 г. (со скидкой 15%).

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