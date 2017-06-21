Законопроект предусматривает создание системы страхования инвестиций, размещенных гражданами на индивидуальных инвестиционных счетах и призван укрепить доверие со стороны инвесторов к российскому фондовому рынку.

Согласно документу, объектом страхования являются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие гражданам, размещенные на брокерском индивидуальном инвестиционном счете, счете доверительного управляющего и т. д. Страховыми случаями предлагается признать аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера, управляющего, депозитария), отзыв у страхователя, являющегося кредитной организацией, лицензии Банка России на осуществление банковских операций, а также введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов страхователя, являющегося кредитной организацией.

Законопроект не предусматривает страхование инвестиционных рисков и снижения стоимости инвестиций. Страхование брокерских счетов возможно при условии, что договором на ведение такого счета не предусмотрено право брокера использовать в своих интересах денежные средства клиента, пояснили в Госдуме.

Источниками финансирования фонда страхования инвестиций предполагается сделать взносы профессиональных участников рынка ценных бумаг-участников системы страхования. Предельный размер страховой выплаты, согласно законопроекту, установлен в 1,4 млн рублей по аналогии с суммой компенсации, действующей в отношении денежных средств физических лиц, находящихся во вкладах и на счетах в банках.

Ранее был принят закон, увеличивающий минимальный размер взноса на индивидуальные инвестиционные счета с 400 тыс. до 1 млн рублей в целях повышения активности граждан на фондовом рынке.

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