Глава эмирата передал послание для российского лидера через посольство в Москве. Отмечается, что в послании идет речь об отношениях Катара с арабскими странами.

В июне отношения Катара и ряда стран Персидского залива обострились. Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий разорвали отношения с Дохой, объявив ее изоляцию. Они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран и поддержке террористических организаций. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

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