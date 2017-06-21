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События
Шейх Тамим бен Хамада Аль Тани направил послание президенту РФ
«Пока не ознакомились (с посланием — комментарий), но по дипломатическим каналам оно передано», — сказал Песков..
Глава эмирата передал послание для российского лидера через посольство в Москве. Отмечается, что в послании идет речь об отношениях Катара с арабскими странами.
В июне отношения Катара и ряда стран Персидского залива обострились. Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий разорвали отношения с Дохой, объявив ее изоляцию. Они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран и поддержке террористических организаций. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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