Образование/Карьера

"На торжественных линейках в честь выпускного будут охранять порядок 1720 дружинников в 860 школах города. Бригады будут дежурить до 10 вечера", – пояснил руководитель ГКУ "Московский городской штаб народной дружины" Владимир Семерда.

Городской школьный выпускной пройдет в ночь с 23 на 24 июня. Темой праздника станут "Эпохи Москвы". Центральный вход в парк превратится в "Машину времени": выпускники смогут совершить путешествие по разным периодам истории столицы – от XII века до современности. Парк разделят на тематические зоны, к каждой из которых будут вести светящиеся тоннели. Праздничная программа начнется в 8 часов вечера, а в 9 часов – начнет работать главная сцена. Там выступят известные исполнители – Баста, Мот, Егор Крид, Глюк'оZа, Тимур Родригез и другие. По традиции, артистов для концертной программы выбрали сами выпускники. В 23 часа на Фонтанной площади парка начнется исторический выпускной бал, посвященный 870-летию Москвы, а после него – праздничный фейерверк. С трех до шести часов утра в парке пройдет дискотека. При этом в местах проведения выпускных будет ограничена продажа алкоголя.

Столичные дружинники также дежурят во время матчей Кубка Конфедераций по футболу. Специальная бригада помогает сотрудникам полиции и службам собственной безопасности стадиона "Спартак". На ближайшем матче сборных Португалии и России обеспечивать порядок будут порядка 200 дружинников. Всего в Московскую городскую народную дружину на данный момент входят более 21 тысячи человек. Ежедневно улицы города патрулируют порядка двух тысяч дружинников. Они обходят территорию вместе с сотрудниками полиции, так как сами не имеют права выписывать штрафы или задерживать нарушителей общественного порядка. Также они патрулируют крещенские купания, новогодние елки и последние звонки у школьников. Кроме того, дружинники могут выйти на постоянное дежурство в аэропорту Внуково.

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