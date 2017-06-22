Заняться укреплением собственной обороны ЕС побудили американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин, отмечает СМИ. В Еврокомиссии убеждены, что тема безопасности ЕС стала актуальной после вступления в должность нового президента США, поставившего под сомнение американские гарантии безопасности для Европы. При этом Брюссель и Берлин едины во мнении, что наращивание европейских усилий по повышению обороноспособности не означает превращения ЕС в альтернативу или конкурента НАТО. О европейской армии речи пока не идет, тем более, с ядерным оружием в ее арсенале.

Беспокоит Брюссель и непредсказуемость российского президента. По данным СМИ, на саммите будет принято решение о продлении санкционного режима в отношении России за участие в украинском кризисе. Вечером 22 июня в рамках рабочего ужина лидеры ЕС будут обсуждать ход реализации минских договоренностей. «Я исхожу из того, что санкции будут продлены», — заявил представитель канцлера ФРГ на брифинге для журналистов в Берлине 21 июня.

Еще одной темой обсуждения может стать проект удвоения мощностей Североевропейского газопровода. СМИ напоминает, что в Брюсселе к удвоению мощностей уже имеющегося газопровода «Северный поток» относятся отрицательно. Еврокомиссия хочет получить от глав государств и правительств стран ЕС мандат на ведение переговоров с Россией с тем, чтобы в случае реализации этого проекта были соблюдены все действующие в ЕС правовые рамки, и чтобы он никому не нанес ущерб. Однако Берлин считает, что судьбу проекта следует решать участвующим в нем компаниям, поэтому Германии не видит необходимости давать Еврокомиссии мандат на ведение переговоров.

Саммит ЕС пройдет 22—23 июня в Брюсселе.

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