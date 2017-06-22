«На ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях „раздражителям“, поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией. После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность», — сказал заместитель министра иностранных дел России Рябков.

В консультациях мог принять участие первый заместитель госсекретаря США Том Шеннон, его визит в Москву ожидался, по данным телеканала ABC, 23 июня. Факт готовящейся встречи с Шенноном ранее подтвердил и Рябков.

МИД России отменил именно эту встречу. Ранее Рябков называл эту встречу способом «подготовить почву» для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. 20 июня Минфин США расширил список санкций в отношении компаний и физлиц из-за ситуации на Украине. В перечень вошли чиновники из России и Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расширение санкций США, заявил, что Россия ответит на них на основе взаимности. «Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно», — сказал он.

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