В кинозале "Октябрь" первым фильмом, который представлен для просмотра жюри конкурса станет "Бахубали. Завершение" индийского режиссера С.С. Раджамоули. Это красочная фантастическая лента о принце Шивуду, разыскивающем убийцу своего отца.

В конкурсную программу игрового кино вошли 13 картин, три из них – российские: комедия в духе магического реализма Владимира Котта "Карп отмороженный", драма "Купи меня" Вадима Перельмана и сюрреалистический фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна", снятый по новелле классика японской литературы Рюноскэ Акутагавы.

Традиционная авторская программа режиссера и киноведа Петра Шепотинника "8 1/2 фильмов" покажет ленты, ставшие громкими событиями мировых кинофестивалей этого года. Среди них – "Молодой Годар" Мишеля Хазанавичуса с Луи Гаррелем в главной роли, "Женщина, которая ушла" филиппинского режиссера Лава Диаса, "Детство Жанны Д'Арк" Брюно Дюмона, "Сеть" Ким Ки Дука.

Среди спецпрограмм этого года стоит отметить программу "Республика Корея: история и современность", объединившую ретроспективу режиссера Юн Дже Гюна ("Чудо на первой улице", "Ода моему отцу" и "2012: цунами") и фильмы "Кооперация" Ким Сон Хуна и "Королева танца" Ли Сок Хун.

Также на ММКФ покажут ретроспективу российского авангардного художника и режиссера Евгения Юфита, ушедшего из жизни в этом году. В спецпрограмму вошли девять картин: "Вепри суицида", "Весна", "Воля" Лесоруб", "Мужество", "Папа, умер Дед Мороз", "Прямохождение", "Рыцари Поднебеься" и "Санитары-оборотни".

Впервые в этом году отдельная программа фестиваля посвящена хоррорам. "Ночи страха" покажут зомби-апокалипсис "Рассвет глухих" британского режиссера Роба Сэведжа, "Замену" Норберта Кайля – фильм о женщине, которая борется со старением, заменяя свою кожу на чужую, "Полароид" Ларса Клевберга – вариацию на тему "найденной пленки".

Расписание всех программ фестиваля можно найти на сайте ММКФ.

В жюри 39-го ММКФ вошли испанский режиссер и сценарист Альберт Серра, иранский режиссер и продюсер Реза Миркарими, итальянская актриса Орнелла Мути, российский кинодраматург, актер и режиссер Александр Адабашьян, финский режиссер и продюсер Йорн Йохан Доннер, советник по вопросам финансирования кино в фонде поддержки кинематографа Берлина Бригитта Мантей.

В жюри документального конкурса – российский режиссер Алексей Ханютин, швейцарский режиссер Кристиан Фрай и режиссер из Южной Кореи Юн Дже Ро.

Президент фестиваля – режиссер Никита Михалков, программный директор – киновед Кирилл Разлогов, председатель отборочной комиссии – киновед Андрей Плахов.

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