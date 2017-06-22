Образование/Карьера

На участие в экзамене по биологии зарегистрировано около 13 тыс. участников, в том числе 2,5 тыс. выпускников текущего года, заявление на участие в ЕГЭ по истории подали более 13 тыс. человек, в том числе 2,9 тыс. выпускников текущего года. Сдавать ЕГЭ по английскому языку в резервный срок намерены 7,4 тыс. участников, в том числе 2,6 тыс. выпускников текущего года, по немецкому языку — около 460 участников, по французскому языку — более 300 участников, по испанскому языку — около 120 участников.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, пропустившие экзамен по уважительной причине.

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