До 30 июня 2017 года ограничат движение автотранспорта в районе улицы Николоямская из-за реконструкции коммуникаций.



Отмечается, что ограничения вводятся в связи реконструкцией инженерных коммуникаций на ул. Николоямская.



«Ограничения введены по 30 июня круглосуточно на одной полосе ул. Яузская в районе пересечения с ул. Николоямская. Также поэтапное занятие участков одной полосы с уширением действует по 30 июня круглосуточно на участке ул. Николоямская от д. 10-12, стр. 1 до д. 14, стр. 1 - 16/2, стр. 7», - говорится в сообщении.

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