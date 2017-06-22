Ул. Николоямская будет частично перекрыта до 30 июня
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Авто

Ул. Николоямская будет частично перекрыта до 30 июня

Фото: РИА новости /Руслан Кривобок

Ул. Николоямская будет частично перекрыта до 30 июня

Информационный Центр Правительства Москвы 22 июня 2017г., 10:28

Движение ограничивают по техническим причинам в связи с реконструкцией коммуникаций.

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До 30 июня 2017 года ограничат движение автотранспорта в районе улицы Николоямская из-за реконструкции коммуникаций.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи реконструкцией инженерных коммуникаций на ул. Николоямская.

«Ограничения введены по 30 июня круглосуточно на одной полосе ул. Яузская в районе пересечения с ул. Николоямская. Также поэтапное занятие участков одной полосы с уширением действует по 30 июня круглосуточно на участке ул. Николоямская от д. 10-12, стр. 1 до д. 14, стр. 1 - 16/2, стр. 7», - говорится в сообщении.

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