Происшествия

По результатам исследования судебной экспертизы момент смерти наступил два дня назад. По факту смерти начато уголовное расследование.

Части тела обнаружены под Большим Краснохолмским мостом.

"Под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста со стороны Гончарной набережной, на отмели, обнаружена сумка, в которой лежало туловище, бедро и голень со стопой", - сказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, эксперты установили, что смерть женщины наступила около двух суток назад. Останки направили в морг. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Источник: ТВ Центр

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