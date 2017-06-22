Согласно прогнозу синоптиков, днем местами может выглянуть солнце, однако в целом погода будет пасмурной.

Западный ветер днем будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12–17 метров в секунду. Из-за штормового ветра в столице действует желтый уровень, который означает, что погода потенциально опасна для людей. В этот период горожанам рекомендуется парковать автомобили подальше от деревьев и рекламных конструкций и в целом быть бдительными.

Атмосферное давление остается немного пониженным и составляет 738 миллиметров ртутного столба.

В ночь на пятницу ожидается 6–11 тепла, а днем потеплеет до 15–17 градусов. Осадков не будет, но возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца недели.

Климатическое лето, обещают синоптики, вернется в Москву в начале следующей недели – 26 июня воздух в городе прогреется до 22 градусов.

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