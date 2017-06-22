На маршруте автобуса №248 отменена остановка «Канал им. Москвы» в дни матчей Кубка конфедераций.



«В связи с проведением матчей Кубка конфедераций 21 и 25 июня с 14:00, а также 2 июля с 11:00 до окончания мероприятий на маршруте автобуса №248 отменяется остановка «Канал им. Москвы» по Волоколамскому шоссе при следовании в центр», - отмечается в ГУП «Мосгортранс».

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,