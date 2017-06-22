Изменился путь следования автобуса №248 в дни матчей КК
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Авто

Изменился путь следования автобуса №248 в дни матчей КК

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Изменился путь следования автобуса №248 в дни матчей КК

Информационный Центр Правительства Москвы 22 июня 2017г., 11:09

Автобус не останавливается на остановке «Канал им. Москвы», это продлится до окончани КК.

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На маршруте автобуса №248 отменена остановка «Канал им. Москвы» в дни матчей Кубка конфедераций.

«В связи с проведением матчей Кубка конфедераций 21 и 25 июня с 14:00, а также 2 июля с 11:00 до окончания мероприятий на маршруте автобуса №248 отменяется остановка «Канал им. Москвы» по Волоколамскому шоссе при следовании в центр», - отмечается в ГУП «Мосгортранс».

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