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Авто
Изменился путь следования автобуса №248 в дни матчей КК
Автобус не останавливается на остановке «Канал им. Москвы», это продлится до окончани КК..
На маршруте автобуса №248 отменена остановка «Канал им. Москвы» в дни матчей
Кубка конфедераций.
«В связи с проведением матчей Кубка конфедераций 21 и 25 июня с 14:00, а также 2 июля с 11:00 до окончания мероприятий на маршруте автобуса №248 отменяется остановка «Канал им. Москвы» по Волоколамскому шоссе при следовании в центр», - отмечается в ГУП «Мосгортранс».
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