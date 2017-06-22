Такие расчеты представлены в отчете, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам cекретариата ООН.

В документе отмечается, что численность населения Земли сегодня составляет 7,6 миллиарда человек. Количество жителей планеты, несмотря на низкую рождаемость, будет расти в среднем на 83 миллиона в год. Уже к 2030 году в мире будет на миллиард человек больше, отчасти, за счет увеличения средней продолжительности жизни. Примерно через 80 лет в мире будет в семь раз больше людей старше 80 лет, чем сегодня, говорится в докладе.

Самыми населенными странами продолжают оставаться Китай (там проживают 1,4 миллиарда человек) и Индия с населением в 1,3 миллиарда человек. Ожидается, что примерно к 2024 году по числу жителей Индия обойдет Китай. Эксперты также отметили, что среди десяти крупнейших стран мира наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США.

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