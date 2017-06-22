Минтруд составил список праздничных дней на 2018 год
версия для печати

Путешествие

Минтруд составил список праздничных дней на 2018 год

Минтруд составил список праздничных дней на 2018 год

www.topnews.ru 22 июня 2017г., 11:38

Представители Министерства труда и социальной защиты рассказали, как россияне будут отдыхать в 2018 году. Соответствующий документ был размещен на портале проектов нормативно правовых актов.

.

Согласно нормативно-правовому акту, новогодние каникулы в следующем году продлятся с 30 декабря по 8 января.

Праздничные дни 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье - их перенесут на 9 марта и 2 мая.

Также чиновники запланировали перенос дней отдыха с субботы 28 апреля, с субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

В результате россиян ожидают несколько длинных выходных в течение года. Кроме новогодних "каникул", нам предстоит отдыхать в феврале 2018 года с 23 по 25 число, в марте - с 8 по 11, "маевка" в следующем году продлится с 29 апреля по 2 мая, но на День Победы в следующем году отдыхаем только один день - 9 мая, выпадающий на среду,

Еще три выходных дня подряд ожидают нас в июне - с 10 по 12 число, а в ноябре отдыхаем с 3 по 5 включительно. Всего в 2018 году будет 28 дней таких "каникул" и затяжных выходных, что по сути составляет еще один отпуск.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Путешествие»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   