Здесь интересно

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Юрий Грымов представляет новую ленту "Три сестры" на московском фестивале
"Три сестры" Юрия Грымова по пьесе Антона Чехова откроют российские программы ММКФ..
Российские программы 39-го Московского международного кинофестиваля откроет новый фильм Юрия Грымова "Три сестры"
Режиссер сообщил, что текст пьесы сохранил, однако действие перенес в сегодняшнюю российскую провинцию, чеховским героиням в его фильме будет не по 20 лет, как задумал писатель, а по 60. Так же Грымов заметил, что лента получилась о том, что "жить без любви неправильно, нереально".
Главные роли в картине "Три сестры" исполнили Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Владимир Носик, Александр Пашутин, Максим Суханов, Игорь Яцко, Александр Балуев, Игорь Ясулович и другие.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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