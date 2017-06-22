Здесь интересно

Юрий Грымов представляет новую ленту "Три сестры" на московском фестивале
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Юрий Грымов представляет новую ленту 'Три сестры' на московском фестивале

Юрий Грымов представляет новую ленту "Три сестры" на московском фестивале

tvkultura.ru 22 июня 2017г., 11:47

"Три сестры" Юрия Грымова по пьесе Антона Чехова откроют российские программы ММКФ.

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Российские программы 39-го Московского международного кинофестиваля откроет новый фильм Юрия Грымова "Три сестры"

Режиссер сообщил, что текст пьесы сохранил, однако действие перенес в сегодняшнюю российскую провинцию, чеховским героиням в его фильме будет не по 20 лет, как задумал писатель, а по 60. Так же Грымов заметил, что лента получилась о том, что "жить без любви неправильно, нереально".

Главные роли в картине "Три сестры" исполнили Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Владимир Носик, Александр Пашутин, Максим Суханов, Игорь Яцко, Александр Балуев, Игорь Ясулович и другие. 

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