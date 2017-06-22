Перед началом мероприятия к участникам с приветственным словом обратился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Уже второй год мы проводим конференцию «Комфортный город», посвященную актуальным городским проблемам. В этом году темой конференции выбраны градостроительные нормативы. Вы знаете, что в Москве готовится всеобъемлющая программа реновации жилого фонда, подведены итоги голосования. Мы понимаем, что у нас есть большая поддержка того, как программа должна проходить. Частью формирования такой программы является работа с нормативной базой. Вы знаете, что Москва проводит активную политику диалога с населением, экспертами, и сегодня мы решили вынести ряд положений в отношении обновления нормативной базы Москвы на публичное обсуждение, на публичную презентацию, которая состоится сегодня с российскими и международными экспертами», - заявил Сергей Кузнецов.

Он также выразил надежду на то, что позитивные преобразования в городе не будут разовым событием, а приобретут системный характер, при этом, не нарушая привычный образ жизни горожан.

В рамках конференции состоялось две презентации результатов исследований: «Международная практика градостроительного нормирования – сравнительный анализ» и «Региональные нормативы градостроительного проектирования как залог развития комфортной среды мегаполиса».

Кроме того, в ходе мероприятия прошли две дискуссионные сессии: «Международная практика градостроительного нормирования – современные тенденции» и «Московская практика работы с нормативами градостроительного проектирования: актуальные инициативы и реакции рынка».

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