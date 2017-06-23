Во время встречи он выразил надежду на прекращение распрей между демократами и республиканцами и на то, что между двумя партиями наконец воцарится единство и согласие.



«Мы надеемся, что единство, которое продемонстрировано сегодня, будет расти и процветать между республиканцами и демократами», — сказал президент.



Трамп также назвал прекрасной традицией проведение подобных мероприятий и заявил, что уже успел подружиться с некоторыми членами конгресса.



На пикнике компанию Трампу составила его супруга Меланья.

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