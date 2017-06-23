Демократы и республиканцы Америки объединяются
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Политика

Демократы и республиканцы Америки объединяются

Фото: © Фото с сайта www.whitehouse.gov

Демократы и республиканцы Америки объединяются

ИА «РОСБАЛТ» 23 июня 2017г., 09:46

Президент США Дональд Трамп в неформальной обстановке провел свой первый пикник с представителями конгресса, который традиционного организуется главой государства каждый год.

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Во время встречи он выразил надежду на прекращение распрей между демократами и республиканцами и на то, что между двумя партиями наконец воцарится единство и согласие.
 
«Мы надеемся, что единство, которое продемонстрировано сегодня, будет расти и процветать между республиканцами и демократами», — сказал президент.
 
Трамп также назвал прекрасной традицией проведение подобных мероприятий и заявил, что уже успел подружиться с некоторыми членами конгресса.
 
На пикнике компанию Трампу составила его супруга Меланья.

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