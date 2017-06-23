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Политика
Демократы и республиканцы Америки объединяются
Президент США Дональд Трамп в неформальной обстановке провел свой первый пикник с представителями конгресса, который традиционного организуется главой государства каждый год..
Во время встречи он выразил надежду на прекращение распрей
между демократами и республиканцами и на то, что между двумя партиями наконец
воцарится единство и согласие.
«Мы надеемся, что единство, которое продемонстрировано сегодня, будет расти и процветать между республиканцами и демократами», — сказал президент.
Трамп также назвал прекрасной традицией проведение подобных мероприятий и заявил, что уже успел подружиться с некоторыми членами конгресса.
На пикнике компанию Трампу составила его супруга Меланья.
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