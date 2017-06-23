Путешествие

Ответственный комитет Госдумы по бюджету и налогам настаивает на существенной доработке проекта, следует из заключения комитета, которое было размещено в думской базе в четверг, 22 июня. Критика правительственного законопроекта содержится также в заключениях комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, Счетной палаты и Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Участники дискуссии предлагают понизить верхнюю планку сбора, отменить его для командированных граждан, а также разработать механизм администрирования этого платежа в частном (неформальном) секторе.

Текущая версия проекта предполагает, что пилотные регионы (Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края) сами установят размер сбора, но он не должен превышать 100 руб. за каждые сутки пребывания приезжих старше 18 лет.

Комитет Думы по бюджету выступает за снижение предельного уровня сбора. Аналогичная позиция содержится в заключении комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам. «Хотя в проекте закона написано „до 100 рублей“, пилотные регионы могут это интерпретировать как ровно 100 руб. Поскольку предполагается брать сбор за каждый день пребывания, а, допустим, для семьи из четырех человек—бюджетников это будет очень накладно, мы считаем необходимым понизить эту планку», — рассказала РБК зампредседателя комитета Совфеда Елена Перминова.

ТПП в принципе выступает против курортного сбора, но если уж его вводить, то нужно снизить предложенный предельный размер. Санаторные или туристические путевки могут подорожать, причем на увеличение цены повлияет не только размер самого сбора, но и дополнительные расходы операторов по его администрированию. «Это может заметно увеличить итоговую стоимость путевки или размещения в гостинице, по оценкам участников рынка, до 10%», — сообщил РБК глава палаты Сергей Катырин.

«Необходимо продумать варианты, чтобы принятие законопроекта не повлекло подорожания туристского продукта», — сказали в СМИ.

зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. «Одно из предложений — ввести данный сбор только для иностранных туристов», — рассказал он.

Еще одним спорным вопросом стал сбор квазиналога с тех, кто приезжает в пилотные регионы по рабочим вопросам. В случае принятия закона под его действие подпадут не только туристы, но и командированные, а также спортсмены, которые тренируются на спортивных базах в Сочи и Лазаревском. Исходя из того, что курортный сбор за граждан, прибывших в служебную командировку, платит работодатель, вырастет нагрузка на бюджеты организаций, в том числе бюджетных, предупреждает Счетная палата.

Еще одна проблема для введения курортного сбора заключается в трудностях его администрирования в частном секторе. По мнению главы ТПП Катырина, это поставит частников в преимущество перед легально работающими гостиницами. Комитет Макарова ссылается в своем заключении на этот вывод ТПП. На заседании профильного комитета в Совфеде также были высказаны опасения, что деньги, собранные с людей, проживающих в частном секторе, не дойдут в бюджет региона или фонд, созданный для того, чтобы улучшать инфраструктуру курорта и ремонтировать гостиницы.

ТПП подсчитала, что планируемый правительством объем поступлений от сбора в бюджеты регионов, участвующих в эксперименте, превысит ежегодную объективную потребность этих регионов в таких средствах в среднем в 10 раз. Например, как рассказал РБК Катырин, в городе Белокуриха Алтайского края ежегодная потребность — 25 млн руб., а курортный сбор будет составлять 260 млн руб. ежегодно. Та же картина прогнозируется по курортам Краснодарского края: за пять лет эксперимента потребность составит 1,6 млрд руб., а планируемая сумма сбора — 16,7 млрд руб.

«Возникает вопрос — на какие цели будут израсходованы „излишки“ средств, поступающих от курортного сбора», — отмечает Катырин.

По итогам эксперимента власти намерены принять решение либо о распространении данного опыта на всей территории России, либо об отказе от его внедрения. Катырин назвал эту идею некорректной, так как вся территория страны не является курортом, и, таким образом, сбор «может превратиться в еще один неналоговый платеж на коммунальные нужды».

Комитет Совфеда по бюджету предлагает сократить срок эксперимента по курортному сбору с пяти до двух лет. Это значит, что по итогам 2019 года правительство должен будет решить судьбу этого проекта.

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