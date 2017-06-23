Здесь интересно

Посетители увидят самые интересные «новинки» музея и расследуют детективные тайны старинных экспонатов, сравнят последние достижения таксидермии с методами викторианской эпохи. Юбилей – отличный повод для музея показать раритеты из своей сокровищницы: зверей и птиц с редким окрасом, трофеи царской охоты, чучела ныне вымерших птиц, шедевры анималистического искусства.

Идея создать в России первый музей эволюции принадлежала молодому профессору московских Высших женских курсов Александру Фёдоровичу Котсу. За 110 лет коллекции, которые основатель музея с одержимостью собирал вместе с супругой Надеждой Ладыгиной-Котс, выросли до 400 000 предметов. Более 50 000 из них поступили за последние 10 лет.

Современные музейные хранители придерживаются заложенных больше века назад традиций. На выставке, как и в хранилищах, новые экспонаты органично соседствуют со старинными шедеврами таксидермии. Так, первый экспонат Дарвиновского музея – чучело чёрного зайца-беляка – посетители обнаружат рядом с кабаргой-альбиносом, бобром-меланистом и другими животными редкого окраса, в 2007-2017 году пополнившим музейную коллекцию аберрантов, крупнейшую в России.

Из поколения в поколение передается и само искусство таксидермии, ведь его секретам не учат в школах и институтах. Впервые посетители заглянут «внутрь» чучела: соломенный манекен демонстрирует один из старейших методов набивки, используемый ещё в начале XIX века. Так было изготовлено, например, выставляемое чучело императорского дятла – вымерший ныне вид из фондов Дарвиновского музея. Сравнивая двух лошадей уникальной якутской породы можно проследить, как в течение 70 лет изменились технологии таксидермии. На место соломы, ваты, ядовитого мышьяка пришли безопасные и надежные синтетические материалы. Обратите внимание на чучела летучих мышей: они изготовлены по новой технологии, разработанной таксидермистами Дарвиновского музея.

10 лет – небольшой срок по меркам музея, но и за этот промежуток времени в научных коллекциях было сделано немало открытий, о которых пойдет речь на юбилейной выставке. Среди них – найденный в 2017 году стеклянный негатив, позволивший разгадать вековую тайну великолепных рогов оленя – трофея царской охоты; рукопись о птицах Кавказа начала XX века, найденная в 2010 году в подставке чучела гориллы; собака породы Ньюфаундленд, чья удивительная история была рассказана спустя 70 лет правнуком её хозяина; экземпляр экзотической птицы с далекого острова Моротай, по которому в 1862 году англичанином Альфредом Уоллесом был описан новый для науки вид, и который через 150 лет был обнаружен в коллекции Дарвиновского музея. Эти открытия складываются в увлекательную детективную историю и свидетельствуют о том, что музейные экспонаты даже спустя 110 лет способны удивить мир.

Для посетителей выставки разработана образовательная программа – интеллектуальные конкурсы для начинающих коллекционеров и опытных знатоков Дарвиновского музея, творческие конкурсы «Я – меценат» и «Коллекция + концепция = экспозиция», настольная игра-бродилка по музейным предметам. Лучшие конкурсные работы станут экспонатами выставки, а их авторы будут награждены на торжественном закрытии 26 ноября.

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