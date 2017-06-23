В честь Р. Рождественского назван культурный центр на базе библиотеки
версия для печати

Культура

В честь Р. Рождественского назван культурный центр на базе библиотеки

Фото: РИА новости /Владимир Песня

В честь Р. Рождественского назван культурный центр на базе библиотеки

Информационный Центр Правительства Москвы 23 июня 2017г., 10:15

На базе библиотеки в столице открылся культурный центр имени Роберта Рождественского.

.

Отмечается, что центр открылся на базе библиотеки №221 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО». Также в библиотеке открылась литературная гостиная и мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству поэта.

Уютная обстановка, ненавязчивый сервис и интеллектуальная атмосфера - это именно то, о чем давно мечтали москвичи.

«Создание центра приурочено к 85-летнему юбилею российского поэта, переводчика, лауреата премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР Роберта Ивановича Рождественского», - говорится в сообщении.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Культура»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   