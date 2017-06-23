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Культура
В честь Р. Рождественского назван культурный центр на базе библиотеки
На базе библиотеки в столице открылся культурный центр имени Роберта Рождественского..
Отмечается, что центр открылся на базе библиотеки №221 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО». Также в библиотеке открылась литературная гостиная и мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству поэта.
Уютная обстановка, ненавязчивый сервис и интеллектуальная
атмосфера - это именно то, о чем давно мечтали москвичи.
«Создание центра приурочено к 85-летнему юбилею российского поэта, переводчика, лауреата премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР Роберта Ивановича Рождественского», - говорится в сообщении.
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