«Столичный Стройкомплекс в целом и Москомэкспертиза в частности ответственно относятся к сохранению объектов культурного наследия, к их капитальному ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию. Эксперты Мосгосэкспертизытщательно проверяют проектную документацию, следят за тем, чтобы конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов соответствовали всем нормам и требованиям действующего законодательства», - рассказал Валерий Леонов.



С начала года более 20 объектов культурного наследия регионального значения получили положительные заключения Могосэкспертизы. Среди них – положительное заключение на проведение реставрации исторического ограждения территории Морозовской детской городской клинической больницы, а также положительное заключение на приспособление для современного использования одного из строений Городской клинической больницы им. С.П. Боткина.



Кроме того, ранее Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по таким знаковым для города объектам, как восстановление и реставрация главного здания «Усадьбы Студенец» в ПКиО «Красная Пресня», реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования здания Политехнического музея, а также реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий Московской консерватории.

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