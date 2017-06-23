Футбольные болельщики, волонтёры и представители технического персонала совершили в этот день более 33 тысяч бесплатных поездок, воспользовавшись метро для поездки на стадион и обратно. Самыми востребованными стали прилегающие к стадиону станции «Спартак» и «Тушинская».

Перед началом матча и после его окончания на Таганско-Краснопресненской линии курсировали дополнительные поезда. Интервал в движении поездов перед игрой составлял 1 минуту 40 секунд, а после – не превышал 2 минут.

«Перед матчем мы понимали, что десятки тысяч человек поедут на метро на стадион «Спартак» в вечерний час пик рабочего дня. В связи с этим мы заранее начали информировать болельщиков о возможности добраться на трибуны

A, B и C со станции «Тушинская». Так, нам удалось распределить пассажиропоток и снизить нагрузку на станцию «Спартак», – рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Бесперебойная работа московского метро и МЦК была организована при участии 500 дополнительных сотрудников. Для обеспечения безопасности пассажиров на всех станциях увеличили число инспекторов Службы безопасности и работников правоохранительных органов. Передвижение и навигацию болельщиков в метро сделали проще около 450 волонтёров и более 150 сотрудников ЦОМП. В покупке билетов иностранцам помогали более 300 англоговорящих кассиров, а сотрудники 18 стоек «Живое общение» в метро и на МЦК объясняли, как добраться до стадиона «Спартак».

После окончания матча северный вестибюль прилегающей к стадиону станции «Спартак» работал только для входа пассажиров, а вся турникетная линия была открыта. Благодаря этим мерам удалось избежать повышенного скопления людей в вестибюле. В течение часа все болельщики смогли покинуть стадион и с комфортом вернуться домой.

Следующий матч Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Москве пройдёт уже в это воскресенье – 25 июня. На стадионе «Спартак» сыграют национальные сборные Чили и Австралии.

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