В общей сложности к местам мероприятий, посвященных окончанию школы, автобусы отвезут 1400 выпускников из 24 учебных учреждений.

«Ежегодно Мосгортранс принимает активное участие в транспортном обслуживании выпускных вечеров, детских экскурсий и оздоровительного отдыха. Автобусы, которые предоставляет предприятие, оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок детей. Водители, привлекаемые для работы на таких мероприятиях, проходят специальную подготовку», ‒ рассказал начальник отела эксплуатации автобусного и троллейбусного транспорта ГУП «Мосгортранс» Илья Щербаков.

Добавим, что предприятие также обеспечивает перевозки школьников по программе городского летнего отдыха «Московская смена». Для транспортного обслуживания экскурсий и спортивных мероприятий ежедневно задействовано до 25 автобусов. Кроме этого, Мосгортранс традиционно предоставляет транспорт для поездок детей и подростков в оздоровительные лагеря. С начала лета к местам отдыха доставлено почти 2000 московских школьников.

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