Московская жизнь
23 и 25 июня перекроют вход на станцию «Минская»
23 и 25 июня на ряде улиц в столице ограничат движение в связи с проведением религиозных мероприятий..
Отмечается, что 23 июня с 10:00 до 14:00 движение
транспортных средств будет ограничено на ул. Большая Татарская, на участке от
Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка. 25 июня с 04:00
до 11:00 ограничения движения будут введены близ Московской соборной мечети
(ул. Дурова, ул. Щепкина, ул. Мещанская, ул. Гиляровского, Капельский переулок,
а также Выползов переулок в районе д. 7).
«В воскресенье, 25 июня с 04:00 до 11:00 движение транспортных средств будет затруднено на участке вблизи мечетей «Ярдам» и «Инам» по ул. Хачатуряна (участок от Алтуфьевского шоссе до ул. Отрадная) в связи с ограничением движения в крайней правой полосе. Также временно будет приостановлена посадка и высадка пассажиров наземного общественного транспорта на данном участке», - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что 25 июня с 7:00 до 08:30 будет закрыта на вход станция «Минская».
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