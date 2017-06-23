Московская жизнь
Заканчиваеся строительство бассейна в Крылатском
Открытие нового оздоровительно-спортивного бассейна в Крылатском намечено на осень 2017 года..
Отмечается, что бассейн построен по адресу: ул. Крылатская,
вл. 2, стр. 5. Застройщик уже направил в Мосгосстройнадзор извещение об
окончании строительно-монтажных работ.
По словам руководителя ведомства Олега Антосенко, бассейн предназначен для тренировочной и оздоровительной деятельности и рассчитан на 120 посещений в смену. Строительство бассейна осуществляется за счет средств городского бюджета.
«За время строительства на объекте проведено 11 проверок, в том числе с привлечением испытательных лабораторий центра экспертиз. По результатам проверок в ходе строительства выдано семь предписаний с конкретными сроками устранения нарушений, составлены протоколы с наложением штрафных санкций на сумму около 500 тыс. руб. Все выявленные нарушения устраняются в срок», - отметили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
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