Отмечается, что бассейн построен по адресу: ул. Крылатская, вл. 2, стр. 5. Застройщик уже направил в Мосгосстройнадзор извещение об окончании строительно-монтажных работ.



По словам руководителя ведомства Олега Антосенко, бассейн предназначен для тренировочной и оздоровительной деятельности и рассчитан на 120 посещений в смену. Строительство бассейна осуществляется за счет средств городского бюджета.



«За время строительства на объекте проведено 11 проверок, в том числе с привлечением испытательных лабораторий центра экспертиз. По результатам проверок в ходе строительства выдано семь предписаний с конкретными сроками устранения нарушений, составлены протоколы с наложением штрафных санкций на сумму около 500 тыс. руб. Все выявленные нарушения устраняются в срок», - отметили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,