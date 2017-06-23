«Нам очень приятно каждый год подводить итоги олимпиад. Действительно, эти итоги нас каждый год радуют. Каждый год команда Москвы обновляет свой предыдущий рекорд. В этом году у нас 817 дипломов, больше 40% от общего количества дипломов. Эти дипломы принесли в копилку сборной Москвы ребята 222 столичных школ. Каждая третья школа Москвы дала победителя или призера заключительного этапа», - заявил Иван Ященко.

Как следует из материалов, подготовленных для СМИ, количество московских победителей заключительного этапа олимпиады составило 167 человек, призеров – 650 человек.

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