Кем быть?
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События

Кем быть?

Кем быть?

25 июня 2017г., 10:10

В России начинается вступительная кампания

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Основная волна ЕГЭ позади, да и выпускные вечера уже отгремели на прошлой неделе. Теперь вчерашние школьники озабочены поступлением в вузы, а ведь во многих университетах недостаточно предоставить ЕГЭ – нужно пройти еще и дополнительные испытания. Многие абитуриенты действуют по принципу массированной бомбардировки: документы подают в максимальное число вузов, а потом выбирают среднее арифметическое – между тем, куда берут, и где хочется остаться. Остается надеяться, что свою профессию абитуриенты выберут не только по расчёту, но и по любви.

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