Емельяненко потерпел поражение в бою с Митрионом
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События

Емельяненко потерпел поражение в бою с Митрионом

Фото: ТАСС

Емельяненко потерпел поражение в бою с Митрионом

M24.ru 25 июня 2017г., 10:19

Американский боксер Мэтт Митрион отправил россиянина Федора Емельяненко в нокаут в первом же раунде в рамках турнира Bellator 180.

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Поединок прошел в Нью-Йорке и продолжался меньше двух минут. Выйдя на ринг, боксеры обменялись мощными ударами, после чего оба оказались на канвасе. Однако американский боец первым пришел в себя и нанес Емельяненко серию ударов. Рефери пришлось остановить бой и объявить поражение российского спортсмена.

Бой между Емельяненко и Митрионом должен был состояться еще в феврале, однако его пришлось отменить за пару часов до начала, поскольку американец попал в больницу с подозрением на камни в почках.

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