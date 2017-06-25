Поединок прошел в Нью-Йорке и продолжался меньше двух минут. Выйдя на ринг, боксеры обменялись мощными ударами, после чего оба оказались на канвасе. Однако американский боец первым пришел в себя и нанес Емельяненко серию ударов. Рефери пришлось остановить бой и объявить поражение российского спортсмена.

Бой между Емельяненко и Митрионом должен был состояться еще в феврале, однако его пришлось отменить за пару часов до начала, поскольку американец попал в больницу с подозрением на камни в почках.

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