«Высотный веревочный парк будет включать четыре уровня сложности, поэтому аттракцион сможет вместить от 80 до 160 человек. Помимо веревочной конструкции, будут установлены два деревянных крытых павильона для инструкторов и инвентаря. На одном из них будет расположена зона отдыха, откуда посетители смогут сфотографировать участников», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Зиплайн позволит всем желающим скатиться с кровли Большой спортивной арены «Лужников» по канату. Для этого предусмотрено две канатные трассы длиной 180 метров с перепадом высот — 24 метра. Скорость спуска составит 40 километров в час. Аттракцион будет работать круглый год.

Также появится скалодром, площадки для спортивных тренировок на свежем воздухе. Этим летом здесь также будут обустроены зоны отдыха для малышей.

В сентябре прошлого года уже завершилось благоустройство Лужнецкой набережной – открыты беговые и велодорожки, спортивные площадки и прогулочная зона, обустроено пространство у воды: здесь появилась уютная лестница.

Олимпийский комплекс «Лужники» планируется превратить в главный спортивный парк страны.

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