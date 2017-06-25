События
Экстремальные и расслабленные «Лужники»
Экстремальные аттракционы, в числе других активностей, появятся в благоустроенном спортивном комплексе «Лужники»..
«Высотный веревочный парк будет включать четыре уровня сложности, поэтому аттракцион сможет вместить от 80 до 160 человек. Помимо веревочной конструкции, будут установлены два деревянных крытых павильона для инструкторов и инвентаря. На одном из них будет расположена зона отдыха, откуда посетители смогут сфотографировать участников», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Зиплайн позволит всем желающим скатиться с кровли Большой спортивной арены «Лужников» по канату. Для этого предусмотрено две канатные трассы длиной 180 метров с перепадом высот — 24 метра. Скорость спуска составит 40 километров в час. Аттракцион будет работать круглый год.
Также появится скалодром, площадки для спортивных тренировок на свежем воздухе. Этим летом здесь также будут обустроены зоны отдыха для малышей.
В сентябре прошлого года уже завершилось благоустройство Лужнецкой набережной – открыты беговые и велодорожки, спортивные площадки и прогулочная зона, обустроено пространство у воды: здесь появилась уютная лестница.
Олимпийский комплекс «Лужники» планируется превратить в главный спортивный парк страны.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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