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Получить ИНН и подать налоговую декларацию можно еще в двух центрах госуслуг «Мои документы»
С 26 июня 2017 года расширяется перечень центров госуслуг «Мои документы», в которых организуется предоставление услуг Федеральной налоговой службы: по приему налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН)..
Теперь этими услугами также могут воспользоваться посетители центров госуслуг районов Лосиноостровский и Крылатское.
Напоминаем, что эти услуги уже доступны в центрах «Мои
документы» в районах Останкинский и Марьина роща, Орехово-Борисово Северное,
Пресненский, Тропарево-Никулино, Строгино, Тимирязевский, Восточное Измайлово,
Текстильщики, Гагаринский, Крюково и поселении Троицк.
Подать налоговую декларацию 3-НДФЛ можно только по месту жительства, при этом длительность процедуры не превышает 10 минут. Получить ИНН можно по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту жительства. Срок предоставления этой услуги составляет 5
рабочих дней.
Все центры госуслуг Москвы работают по удобному графику:с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных.
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