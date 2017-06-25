Теперь этими услугами также могут воспользоваться посетители центров госуслуг районов Лосиноостровский и Крылатское.

Напоминаем, что эти услуги уже доступны в центрах «Мои документы» в районах Останкинский и Марьина роща, Орехово-Борисово Северное, Пресненский, Тропарево-Никулино, Строгино, Тимирязевский, Восточное Измайлово, Текстильщики, Гагаринский, Крюково и поселении Троицк.



Подать налоговую декларацию 3-НДФЛ можно только по месту жительства, при этом длительность процедуры не превышает 10 минут. Получить ИНН можно по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту жительства. Срок предоставления этой услуги составляет 5

рабочих дней.

Все центры госуслуг Москвы работают по удобному графику:с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных.

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