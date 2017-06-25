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Китайцы построят метро
Китайская строительная корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC) начала работы на участке Третьего пересадочного контура метро между станциями «Можайская» и «Аминьевское шоссе»..
Корпорации CRCC до конца 2020 года предстоит построить три станции – «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» и тоннели между ними.
«Силами китайского подрядчика будут выполнены основные строительные работы, а инженерное наполнение – установку и тестирование систем контроля движения и других точных транспортных систем – будут вести уже российские подрядчики», – добавил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что китайские инвесторы проявляют большой интерес к строительству объектов транспортной инфраструктуры, в том числе метро.
Между Москвой и CRCC также подписано соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро от станции Третьего пересадочного контура «Улица Новаторов» до станции «Столбово» в Новой Москве.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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