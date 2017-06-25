ВЫСТАВКА НЕДЕЛИ

Выставочное пространство организовано в переходе между станцией метро «Ленинский проспект» и единственной подземной станцией МЦК – Площадь Гагарина. Здесь установлены 17 информационных плакатов, которые расскажут пассажирам, как построенная в начале XX века Московская окружная железная дорога в 2016 году стала Московским центральным кольцом. Для удобства иностранных гостей столицы один плакат подготовлен на английском языке.

Посетители выставки узнают, что строительство новой железной дороги лично одобрил император Николай II. Открытие грузового движения по кольцу в 1908 году позволило решить множество транспортных проблем столицы, которая уже тогда стала настоящим индустриальным центром. На протяжении века Московская окружная так и оставалась главным образом грузовой магистралью – пассажирское движение было убыточным для перевозчиков того времени.

Перед открытием МЦК в прошлом году москвичи на портале «Активный гражданин» выбирали, какие пассажирские сервисы хотели бы видеть на станциях. Среди прочего пользователи просили размещать информацию об истории дороги. В связи с этим было принято решение создать постоянную историческую экспозицию.

Познакомиться с историей Московской окружной железной дороги можно не только на новой выставке, но и непосредственно на МЦК. В вестибюлях станций размещено более 30 плакатов с архивными фотографиями и интересными фактами о магистрали. На каждом плакате есть QR-код, считав, который можно получить дополнительную историческую справку о станции.

Краснолужский мост 1907 Москва ЦАО Хамовники

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