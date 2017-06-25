ПОПОЛНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Посетителям будет предоставлена возможность принять участие в публичных кормлениях новых обитателей океанариума.

«Эти рыбы – одни из самых дружелюбных, они с удовольствием идут на контакт c человеком и даже дают себя погладить. Кои недавно поселились в одном из бассейнов океанариума. Гости смогут покормить 35 разноцветных карпов из специальных бутылочек с питательной смесью», – говорится в сообщении.

График публичных кормлений будет известен в начале июля. Сами кормления начнутся во второй половине июля.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,