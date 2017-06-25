Редкая рыба появилась в столице
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Московская жизнь

Редкая рыба появилась в столице

Редкая рыба появилась в столице

25 июня 2017г., 22:01

Посетители «Москвариума» на ВДНХ могут покормить редких рыб – японских карпов кои.

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Посетителям будет предоставлена возможность принять участие в публичных кормлениях новых обитателей океанариума.

«Эти рыбы – одни из самых дружелюбных, они с удовольствием идут на контакт c человеком и даже дают себя погладить. Кои недавно поселились в одном из бассейнов океанариума. Гости смогут покормить 35 разноцветных карпов из специальных бутылочек с питательной смесью», – говорится в сообщении.

График публичных кормлений будет известен в начале июля. Сами кормления начнутся во второй половине июля.

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