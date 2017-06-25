В КАЛЕНДАРЬ!

Каждые выходные в атриуме павильона №57 Главной выставки посетителей ждут любимые советские фильмы, документальное кино, картины лучших отечественных режиссеров: Карена Шахназарова, Сергея Соловьева, Эльдара Рязанова и других мастеров.

Зрители смогут свободно посетить открытые показы, на закрытые требуется предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно за несколько дней до события по ссылке https://myhistory.timepad.ru/events/ .

Расписание кинопоказов по 23 июля 2017 года:



1 июля (суббота)

Ретроспектива фильмов Карена Шахназарова:

14:00 — фильм «Добряки» (1979).

16:00 — фильм «Зимний вечер в Гаграх» (1985).

2 июля (воскресенье)

15:00 — закрытый показ фильма «Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев (1966) (требуется регистрация).

8 июля (суббота)

16:00 — закрытый показ фильма «Берегись автомобиля», реж. Эльдар Рязанов (1966) (требуется регистрация).

9 июля (воскресенье)

15:00 — закрытый показ фильма «Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев (1966) (требуется регистрация).

15 июля (суббота)

Ретроспектива фильмов Сергея Соловьева:

16:00 — фильм «Сто дней после детства» (1975).

18:00 — фильм «Спасатель» (1980).

16 июля (воскресенье)

Ретроспектива фильмов Сергея Соловьева:

16:00 — фильм «Станционный смотритель» (1972).

18:00 — фильм «Мелодии белой ночи» (1976).

22 июля (суббота)

Ретроспектива фильмов с Владимиром Высоцким:

16:00 — фильм «Наш дом» (1965).

23 июля (воскресенье)

Ретроспектива фильмов с Владимиром Высоцким:

16:00 — фильм «Стряпуха» (1966).

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