Московская жизнь
Бесплатное кино на ВДНХ
В историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ стартовали бесплатные кинопоказы для всех желающих..
В КАЛЕНДАРЬ!
Каждые выходные в атриуме павильона №57 Главной выставки посетителей ждут любимые советские фильмы, документальное кино, картины лучших отечественных режиссеров: Карена Шахназарова, Сергея Соловьева, Эльдара Рязанова и других мастеров.
Зрители смогут свободно посетить открытые показы, на закрытые требуется предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно за несколько дней до события по ссылке https://myhistory.timepad.ru/events/ .
Расписание кинопоказов по 23 июля 2017
года:
1 июля (суббота)
Ретроспектива фильмов Карена Шахназарова:
14:00 — фильм «Добряки» (1979).
16:00 — фильм «Зимний вечер в Гаграх» (1985).
2 июля (воскресенье)
15:00 — закрытый показ фильма «Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев (1966) (требуется регистрация).
8 июля (суббота)
16:00 — закрытый показ фильма «Берегись автомобиля», реж. Эльдар Рязанов (1966) (требуется регистрация).
9 июля (воскресенье)
15:00 — закрытый показ фильма «Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев (1966) (требуется регистрация).
15 июля (суббота)
Ретроспектива фильмов Сергея Соловьева:
16:00 — фильм «Сто дней после детства» (1975).
18:00 — фильм «Спасатель» (1980).
16 июля (воскресенье)
Ретроспектива фильмов Сергея Соловьева:
16:00 — фильм «Станционный смотритель» (1972).
18:00 — фильм «Мелодии белой ночи» (1976).
22 июля (суббота)
Ретроспектива фильмов с Владимиром Высоцким:
16:00 — фильм «Наш дом» (1965).
23 июля (воскресенье)
Ретроспектива фильмов с Владимиром Высоцким:
16:00 — фильм «Стряпуха» (1966).
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