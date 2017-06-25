Обеды в Московском Английском клубе обычно проводились дважды в неделю – по средам и субботам. Стол накрывался в 3 часа пополудни. Значительную часть стоимости обеда оплачивал сам клуб, оставшуюся часть – его члены.

В 1820-1830-е гг. плата за обед составляла 3 рубля с персоны. Кухня клуба считалась превосходной: помещики из провинции даже присылали своих крепостных на выучку к его поварам. В требованиях Московского Английского клуба к работе кухни указывалась, что «провизия для приготовления столов должна быть покупаема всегда и вся вообще лучшая, а говядина, ветчина, солонина и телятина для жареного отлично хорошая; рыба же непременно живая; но отнюдь не употреблять припасов, состоящих в высокой цене по безвременности оных…»

Обед в клубе состоял из следующих блюд: первое – щи или суп, к ним пирожки; второе – говядина; третье – рыба; четвертое – соус; пятое – два сорта жаркого; шестое – «хлебенное» (пирожное или печенье).

Традицией клуба были обеды-чествования. Праздники, как правило, устраивались в парадной столовой, состоявшей из двух залов. Интерьер одного из них хорошо сохранился: сводчатый потолок украшают росписи на мифологические сюжеты, имитирующие лепнину, а изящные колонны и гладкие стены отделаны искусственным белым мрамором.

Еще одна интересная подробность: столовая была в числе немногих комнат Московского Английского клуба, в которых запрещались карточные игры.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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