«Работы по реставрации и реконструкции Московской консерватории ведутся с 2011 года. За это время был введен целый ряд объектов. В частности, завершены работы в большом зале консерватории, в так называемом уличном корпусе, малом зале и в учебном корпусе с Белым залом», — сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На данный момент завершается реставрация Рахманиновского зала. «Работы по реставрации Рахманиновского зала входят в определенный этап, называемый реконструкцией с реставрацией третьего учебного корпуса на Большой Никитской улице», — отметил Сергей Левкин.



В свою очередь ректор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов подчеркнул, что Рахманиновский зал имеет особое значение для всей консерватории. «Была проведена не просто реставрация зала, но и его адаптация к современным условиям использования. Применялись специальные материалы и технологии по шумоизоляции, были восстановлены даже специальные отверстия, созданные в свое время строителями, — голосовики, которые позволяют создать уникальную акустику», — пояснил он.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,