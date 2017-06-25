Московская жизнь
Консерваторию продолжают ремонтировать
Реконструкция Московской консерватории имени П.И.Чайковского будет закончена в 2020 году, на сегодня уже завершается обновление Рахманиновского зала..
«Работы по реставрации и реконструкции Московской консерватории ведутся с 2011 года. За это время был введен целый ряд объектов. В частности, завершены работы в большом зале консерватории, в так называемом уличном корпусе, малом зале и в учебном корпусе с Белым залом», — сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
На данный момент завершается реставрация Рахманиновского
зала. «Работы по реставрации Рахманиновского зала входят в определенный этап,
называемый реконструкцией с реставрацией третьего учебного корпуса на Большой
Никитской улице», — отметил Сергей Левкин.
В свою очередь ректор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов подчеркнул, что Рахманиновский зал имеет особое значение для всей консерватории. «Была проведена не просто реставрация зала, но и его адаптация к современным условиям использования. Применялись специальные материалы и технологии по шумоизоляции, были восстановлены даже специальные отверстия, созданные в свое время строителями, — голосовики, которые позволяют создать уникальную акустику», — пояснил он.
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