Благодаря запуску новой системы удалось увеличить среднюю скорость движения трамваев за счет сокращения времени ожидания проезда на регулируемых перекрестках.

Светофоры теперь работают по «умному» алгоритму: на объекте установлено многофункциональное оборудование, которое передает сигналы в систему адаптивного управления светофорами. При подъезде трамвая к перекрестку светофор в течение минимального времени переключает фазу на зеленый свет для общественного транспорта.

При этом для движения других направлений предусмотрены минимальные задержки. «Теперь на перекрестке шоссе Энтузиастов и ТТК среднее время ожидания проезда трамваем перекрестка сократилось в среднем почти в 5 раз. Если ранее трамваям приходилось ожидать порядка 90 секунд переключения сигнала, то теперь не более 17. Мы постоянно работаем над развитием Интеллектуальной транспортной системы города Москвы. Один из наших самых главных приоритетов – это работа общественного транспорта, так как в часы пик 73% горожан пользуются именно им. Проект по предоставлению приоритета трамваю является очень важным – пассажиры общественного транспорта смогут экономить время в пути, при этом автомобилисты не почувствую никаких дополнительных затруднений», – заявил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Дмитрий Горшков.

Ежедневно трамвайными маршрутами 8, 12 и 46 пользуются более 30 тысяч жителей столицы.

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