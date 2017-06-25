Территория парка будет благоустроена и реорганизована. До конца 2017 года планируется завершить первый этап, второй этап работ будет проходить до ноября 2018 года.

На берегу озера обустроят длинный прогулочный маршрут. Появится отдельная «тропа здоровья», вдоль которой поставят тренажеры на физкультурных площадках. Между озерами сделают мосты, а на территории всего парка – места для тихого отдыха. Все элементы благоустройства заменят, в том числе места для переодевания, спортивные и детские площадки, скамейки и урны. На территории обустроят биотуалеты, спасательный и медицинский пункты. Зону для пикника перенесут с западного берега на северный.

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