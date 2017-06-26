Квартира или дом?

При покупке жилья у многих людей возникает выбор между квартирой в новостройке и загородным домом. У каждого из этих видов жилья есть свои преимущества и недостатки, поэтому для принятия верного решения нужно подробно разбираться в них. В этой статье речь пойдет о том, что из этих двух вариантов будет выгоднее.

По данным статистики, цены на квартиру на вторичном рынке и на квартиру от застройщика имеют небольшое различие.



«Вторичка» потребует ремонта, так как каждый владелец предпочитает сделать дизайн своей квартиры под себя. Учитывая эти особенности, можно сказать, что квартира в новостройке выглядит более привлекательной для покупателя. Сравнивать конечную цену двух квартир несложно, но как сравнить загородный дом и квартиру?

Для любого жилья особенно важно удобное расположение, так, никому не понравится проводить в дороге домой большую часть своего свободного времени, поэтому кажется, что квартира в плане удобства расположения лучше, но это не всегда верно. Во многих крупных городах нашей страны существует проблема пробок, в которых можно провести немало времени по пути домой. До пригорода же обычно можно доехать быстрее, так как вечерний городской трафик не влияет на загруженность дорог, ведущих из города. Поэтому, вполне вероятно, дорога в обоих случаях будет занимать примерно одно и то же время, но в первом случае вы будете стоять в пробках, а во втором – будете свободно ехать по трассе.

Другим важным критерием

выбора жилья является его стоимость. Для большей наглядности можно сравнить цены на дома и квартиры в разных регионах. Для Москвы средняя цена квартиры в новостройке на МКАД составит около 90-100 тысяч рублей за квадратный метр, в Красноярске – от 40 до 60 тысяч.

Участок в 6-8 соток в ближайшем Подмосковье можно приобрести за 1-1,3 миллиона, за эту же цену в пригороде Красноярска продаются участки в 12-14 соток. Таким образом, можно сказать, что соотношение между ценой на квартиры и земельные участки для строительства одинаково в разных регионах, поэтому дальнейшие рассуждения будут верны для всей страны. Цена на строительство домов в столичном регионе будет выше, так как рабочая сила и материалы стоят дороже, но разница с регионами будет не слишком большой.

Строительство дома потребует гораздо больше навыков, чем ремонт в квартире, поэтому в любом случае придется обратиться к специалистам. Компании, которые строят дома по готовым проектам, предлагают большой выбор различных планировок загородных домов, средняя цена на двухэтажный дом из бруса под ключ около 1,7 миллиона за 120 квадратных метров. Путем несложных вычислений можно выяснить, что квартира того же размера обойдется в 3-4 раза дороже вне зависимости от региона. Если учитывать затраты на покупку парковочного места поблизости от квартиры, то разница будет еще больше.

Таким образом, к преимуществам загородного дома относится в несколько раз меньшая цена за квадратный метр жилья, возможность выбора планировки дома, собственная земля, которую можно обустроить по своему вкусу, хорошая экология и отсутствие шума от города. Квартира удобна своей инфраструктурой и расположением, но в плане цены самым выгодным вариантом является постройка загородного дома.

Из чего нам стоит дом построить?

Решение строить дом принято, участок выбран, пришла пора задуматься о проекте будущего жилья и определиться с технологией строительства. С одной стороны, хочется красивый просторный дом, с другой – он, конечно, должен быть долговечным. Также каждый застройщик мечтает об относительно быстром процессе строительства, но и требует, чтобы надежность дома оправдала все ожидания.



Вместе с тем, не будем забывать о смете. Мало кто может себе позволить строительство без оглядки на расходную часть каждого этапа. И вот здесь зачастую все сформулированные доселе требования проходят жесткую корректировку. Чтобы вписаться в выделенный бюджет, приходится чем-то жертвовать. И всё же ряд требований остается неизменным. Дом должен быть теплым, крепким, безопасным, с подключенными коммуникациями.

Львиная доля всех требований к будущему дома зависит от выбранной технологии строительства и материала для стен.

Технологий малоэтажного строительства существует немало. При всей сложности выбора, для семьи любого достатка всегда есть шанс выбрать ту технологию, при которой не придётся «выскакивать» из определенного бюджета и при этом построить комфортный для проживания

дом.

Практически четверть всех расходов на строительство частного дома берут на себя стены. А каждый из материалов, в свою очередь, имеет свой срок службы, показатели сохранения тепла и экологической чистоты, свой микроклимат, скорость строительства, разнообразие

архитектурных решений и много других параметров.

Строительных материалов для возведения стен частного дома достаточно много, и руководствоваться при выборе необходимо следующими соображениями:

• Долговечность строения – будет ли это временное сооружение или капитальное?

• Т еплопроводность материала – дом предназначен для круглогодичного проживания или только в летний период времени?

• Т ребуемая прочность определяется, исходя из этажности дома и типа перекрытий.

• Экологичность материала. Здоровье – наше всё!

• С метная стоимость строения. К сожалению, деньги диктуют многое.

• Негорючесть и огнестойкость – это ваше спокойствие.

Многие построили себе дом, совместив разные строительные материалы: фундамент из бетонных блоков, внешние стены из газобетона, облицовка керамическим кирпичом, перекрытия деревянные.

Нет плохих материалов, есть неправильное их применение. Если газобетон нельзя применять при устройстве фундаментов, то и в доме из бетонных блоков без дополнительного утепления будет холодно. Это надо знать и понимать. При выборе материала для строительства частного дома учитывать необходимо основное. В первую очередь, капитальность строения: для дачного домика имеет смысл выбрать материалы попроще, а для домов усадебного типа разумнее использовать проверенные высококачественные материалы.

Также учитываются климатические показатели района и разумеется, бюджет, заложенный на строительство. Не секрет, что цена материала вовсе не является показателем конечной выгоды. Поэтому ориентироваться стоит на другие показатели. Идеальный вариант, конечно,

сравнить стоимость строительства из того или иного материала – это рассчитать сметы под каждый из них.

Однако в том случае та самая экономия весьма пострадает, поскольку за каждый из проектов придётся заплатить.

Инвестор, прежде чем начинать вкладывать деньги в строительство коттеджных поселков, рассчитывает свою планируемую прибыль (разница

между ценой продажи и себестоимостью строительства).

Поэтому инвестору очень важно выбрать такой материал, применение которого снизит себестоимость строительства и избавит от лишних проблем в процессе эксплуатации. Так вот: сейчас мы видим ориентированность подобных проектов на газобетонные блоки. Это о многом говорит.

Факторы, определяющие выбор материала для строительства: стоимость материала, его доступность, способность сохранять тепло в доме,

паропроницаемость, трудозатраты и время работ по укладке, здесь же наличие квалифицированных мастеров, вес и качество материала, срок его эксплуатации и т.д.

Всё чаще последние годы применяется каркасная технология при возведении частных домов.

Если кратко, то это прекрасный способ быстро построить полноценный дом и при этом расходовать финансовые средства по минимуму.

Разумеется, достоинств у каркасной технологии немало. Это, к примеру, удобство обшивки несущих конструкций отделочными материалами за счёт единообразных элементов. Кроме того, каркасные дома не дают усадки, поэтому отделкой можно заниматься практически сразу после строительства. За счет небольшого веса конструкции идет существенная экономия на фундаменте. Опять же, герметичность, как одна из сильных сторон каркасного домостроения, имеет и обратную сторону – нарушение воздухообмена. Поэтому особое внимание при строительстве дома по каркасной технологии придётся уделить системе вентиляции. Связано это с испарениями применяемых искусственных материалов.



Основные преимущества каркасной технологии – цена и скорость возведения. Считайте, что такой дом можно рассматривать как временное сооружение.

Раньше такие дома возводили для жилья персонала и бытовых помещений на период строительства того или иного объекта.

Срок службы подобных домов был до 10 лет.

Это как сказке про трех поросят. Каждый построил себе дом и был в общем-то счастлив до поры до времени. Если в сказке всё испортил волк, то в реальности негативные факторы для комфортного проживания – это огонь, вода и холод. Если вы хотите построить тёплый дом на века, используйте в качестве стеновых материалов каменные конструкции, в частности газобетонные блоки.

Дома из кирпича, довольно популярного у застройщиков материала, дешёвыми никак не назовёшь. Помимо стоимости самого кирпича, немало затрат уходит на дополнительное утепление стен и закладку особо прочного фундамента под тяжеловесную конструкцию. Однако долговечность и надежность кирпичного дома во многом окупают дополнительные расходы и сравнительно длительный период строительства.

Надо пытаться отслеживать тенденции рынка. Блочные материалы всё больше набирают популярность, вытесняя с рынка привычные нам кирпич и дерево. Если сравнивать темпы роста применения блочных материалов, то в лидерах – газобетонные и керамические поризованные блоки.

Бесспорно, за последние 5-10 лет использование именно газобетонных блоков всё чаще встречается при строительстве частных домов. Народ понял все прелести этого материала.

Определяющей здесь являются совокупность нескольких факторов: низкая себестоимость строительства, удобство кладки, экологичность и негорючесть, возможность применения без дополнительного утепления.

На сегодняшний день среди материалов, наиболее распространенных для строительства частных домов, лидируют блоки автоклавного газобетона.

Причём первенство в линейке стеновых материалов газобетонные блоки заняли относительно недавно: лет 10 назад использовали в основном керамзитные и шлакоблоки, а также пеноблоки.

Отделка на «отлично»

Строительство домов в городах сильно отличается используемыми материалами и технологиями от пригорода. Загородное жилье под ключ – это отличный вариант быстро и не тратя лишних сил справится со сложившейся ситуацией. Но учтите при этом нюансы назначения и расположения здания.

Обычно такие дома предлагают их владельцам воссоединение с окружающей средой. Кому-то нравится копаться в своем огороде или саду, а кто-то любит рыбачить или просто жарить шашлык возле озера.

А это значит, что отделка дома должна выдерживать любые невзгоды и при этом не терять свой внешний вид. Покрытие в загородном доме лучше всего выполнить из плитки. Также применять ее нужно для экстерьера, фасадов и внутренней отделки.

Пыль, грязь и влага не должны оказывать влияние на покрытия и их состояние, а тем более на здоровье хозяев. Главным критерием в выборе материалов для отделки фасадов является практичность, долговечность и защитные свойства конструкций.

Клинкерная плитка может без проблем противостоять попаданию на нее пыли и влаги, также она имеет отличные шумоизоляционные свойства и выдерживает температуру до 70 градусов. Но главной ее особенностью является непроводимость электрического тока и огнеустойчивость.

Так что ни бойтесь разводить рядом костры или поливать со шланга газоны. Качественная клинкерная плитка состоит из экологически чистого материала, она не выцветет, а большой ассортимент текстур и цветов поможет создать естественную и красивую облицовку.

Гигиеничность – это одно из самых больших преимуществ, когда используется плитки для отделки. От гладкой поверхности отталкивается грязь и не собираются бактерии. Она отлично подойдет аллергикам, а мыть ее можно с огромным удовольствием. В связи с этим плитку для внутренней отделки в большинстве случаев и используют. А вот не подойдет она для отделки спален, где обычно преобладают более мягкие материалы, хотя и бывают некоторые исключения. Внутреннюю отделку прихожих чаще выполняют из керамогранитной плитки, в которой нет выпуклостей и узоров, чтобы не собирать в них грязь. Для гостиной, лестницы или кухни лучше подойдет керамическая плитка. Она не будет пропускать влагу и деформироваться, а при обжиге она станет огнеустойчивой.

Сделать ограждение, забор или стены в доме можно при использовании плитки под дерево или кирпич. Загородные дома строят, чтобы в них отдыхать, поэтому организация чистоты и порядка должна сводиться к минимальным затратам сил и времени.

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