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Афиша/Досуг
Открытие коллекции.
Мир советского фотографа Бориса Косарева
Музей Москвы
ВЫСТАВКИ
В фотографиях Бориса Косарева – жизнь простых советских москвичей: прогулки, дорога на работу и учебу, вечная рутина и маленькие радости.В экспозицию, кроме того, входят известные снимки Косарева с Ялтинской конференции и камеры, с которыми в разные годы работал мастер. В их числе — легендарная Leica.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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