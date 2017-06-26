Открытие коллекции.
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Афиша/Досуг

Открытие коллекции.

26 июня 2017г., 01:25

Мир советского фотографа Бориса Косарева
Музей Москвы

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ВЫСТАВКИ

В фотографиях Бориса Косарева – жизнь простых советских москвичей: прогулки, дорога на работу и учебу, вечная рутина и маленькие радости.В экспозицию, кроме того, входят известные снимки Косарева с Ялтинской конференции и камеры, с которыми в разные годы работал мастер. В их числе — легендарная Leica.

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