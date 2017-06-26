Афиша/Досуг

ВЫСТАВКИ

В фотографиях Бориса Косарева – жизнь простых советских москвичей: прогулки, дорога на работу и учебу, вечная рутина и маленькие радости.В экспозицию, кроме того, входят известные снимки Косарева с Ялтинской конференции и камеры, с которыми в разные годы работал мастер. В их числе — легендарная Leica.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,