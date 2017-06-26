Русскiй романсъ
версия для печати

Афиша/Досуг

Русскiй романсъ

26 июня 2017г., 01:30

Театр Наций

.

ТЕАТР

Один из самых смелых молодых режиссеров Дмитрий Волкострелов взял за основу спектакля классический русский романс XIX века – от Глинки до Чайковского. «Русскiй романсъ» – за этим названием не скрывается никаких метафор, двусмысленности или сложной драматургии. Именно сам вокально-музыкальный жанр становится героем нового спектакля, его текстом и сюжетом.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Афиша/Досуг»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   