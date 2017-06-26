Афиша/Досуг

ТЕАТР

Один из самых смелых молодых режиссеров Дмитрий Волкострелов взял за основу спектакля классический русский романс XIX века – от Глинки до Чайковского. «Русскiй романсъ» – за этим названием не скрывается никаких метафор, двусмысленности или сложной драматургии. Именно сам вокально-музыкальный жанр становится героем нового спектакля, его текстом и сюжетом.

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