С 23 июня по 23 июля пассажиры, которые оплатят проезд на Московском центральном кольце (МЦК) прямо на турникете в одно касание картой или другим устройством – мобильным телефоном, наручными часами или браслетом, в будние дни получат 50%-ную скидку, а в выходные проезд будет стоить всего 1 рубль.

Оплатить проезд на МЦК в одно касание можно на турникетах, поддерживающих NFC-соединение. Они установлены на всех станциях МЦК и 15 пересадочных станциях Московского метрополитена, смежных с МЦК. Такие турникеты отмечены специальными стикерами. Оплачивать проезд в одно касание можно международными банковскими картами, мобильными телефонами, а также часами, браслетами и другими устройствами с бесконтактной технологией.

Участвовать в акции Московского метрополитена и Mastercard могут держатели карт Mastercard любого российского банка-эмитента. При оплате проезда в будни стоимость билета спишется с банковской карты полностью, а затем половина суммы будет возвращена на счёт пассажира. По выходным на карту вернется 39 рублей – то есть проезд будет стоить всего 1 рубль. Эквайринг при оплате проезда обеспечивает банк ВТБ24.

Московский метрополитен и Mastercard провели уже целый ряд совместных акций, чтобы информировать и воодушевлять москвичей и гостей столицы пользоваться современными платежными технологиями. Год начался с новогоднего подарка – бесплатный проезд в праздники получили держатели карт Mastercard – пользователи сервиса Apple Pay. Весной прошла акция для держателей карт Mastercard, оплачивающих проезд в одно касание с помощью Samsung Pay.

Внедрение современных платежных технологий на транспорте несет целый ряд преимуществ и транспортному предприятию, и городу, и пассажирам. Оплачивая проезд банковской картой, не нужно тратить время на приобретение транспортной карты или проездного, искать при покупке сумму под расчет или ожидать сдачу. А гостям города не требуется знакомиться с новой для них системой оплаты проезда – они просто могут пользоваться привычными международными картами.

Технология помогает снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания: например, пассажиры могут быстро оплачивать проезд прямо на турникете своей картой или другими устройствами с бесконтактной технологией.

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