Лучшие партии из русских балетных постановок увидели 200 футбольных болельщиков и гостей мероприятия, которые приехали в Москву на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Сцену для выступления балетной труппы установили прямо на платформе станции «Новослободская», одной из красивейших станций Московского метрополитена. Знаменитые подсвечиваемые витражи стали эффектным элементом декораций, а погружённая в полумрак станция на время превратилась в зрительный зал.

Фрагменты из спектаклей, признанных мировым наследием классической хореографии, для гостей мероприятия исполнили артисты театра «Кремлёвский балет», в их числе народная артистка России Наталья Балахничева, заслуженные артисты России Александра Тимофеева, Михаил Мартынюк и Ирина Аблицова. Зрители в эту ночь смогли насладиться балетными партиями из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Дон Кихота» и других знаменитых на весь мир постановок. Под сводами станции звучала музыка Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Минкуса.

«Русский балет является национальным сокровищем и важнейшим элементом культуры нашей страны – люди по всему миру восхищаются его красотой и глубиной смысла. Приехавшим на Кубок Конфедераций болельщикам мы подарили уникальную возможность увидеть лучшие партии из всемирно известных постановок на красивейшей станции московского метро. Уверены, что у гостей останутся самые тёплые и яркие воспоминания о посещении нашей гостеприимной Москвы и поездках в столичном метро», – отметил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Продолжить знакомство с культурой России болельщики могут на станции «Парк культуры». Здесь в рамках проекта «Интенсив XX» работает совместная экспозиция московского метро и Третьяковской галереи, посвящённая русскому искусству XX века. Посетив станцию, гости столицы и московского метро смогут быстро и в полном объеме познакомиться с историей развития современного русского изобразительного искусства XX века прямо во время поездки!

Справочно: «Ночь в метро» — это уникальный культурно-образовательный проект, в рамках которого станции Московского метрополитена на одну ночь становятся площадками для интереснейших просветительских мероприятий. Одна из главных задач проекта — рассказать жителям и гостям столицы о том, насколько увлекателен и многообразен окружающий мир, пробудить искренний интерес к уже привычным для нас явлениям. Кубок Конфедераций FIFA впервые проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Московский метрополитен стал одним из главных видов пассажирского транспорта для болельщиков со всего мира – в дни матчей десятки тысяч человек добираются на стадион «Спартак» именно на метро.

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