«Никто не должен публиковать контент о России без согласования со мной и Джейсоном [вице-президентом CNN Джейсоном Фаркасом — „комментарий“]. Это относится к социальным сетям, видеоматериалам, редакционным статьям и [приложению] MoneyStream. Без исключений», — отмечается в сообщении главного редактора подразделения CNN Money Ричарда Барбьери.

На такие меры руководство телекомпании пошло после публикации статьи, посвященной якобы имевшим место связям Энтони Скарамуччи, советника президента США Дональда Трампа, с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В материале, вышедшем 22 июня, со ссылкой на источники утверждалось, что Скарамуччи якобы обсуждал смягчение антироссийских санкций с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым во время встречи в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Публикация позднее была удалена, а CNN принес Скарамуччи извинения. Последний на своей странице в Twitter заявил, что принимает их.

При этом близкий к телекомпании источник на условиях анонимности сообщил BuzzFeed, что инцидент с удалением статьи был «грандиознейшим провалом», а также отметил, что людей дисциплинируют.

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