В этом году в фестивале участвуют более 200 представителей отрасли из 12 стран мира. Главное событие фестиваля- международная выставка-конкурс садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. В конкурсной программе заявлены более 30 проектов. Так же свои работы, впервые в истории Moscow Flower Show, представят талантливые студенты профессиональных колледжей.

В рамках фестиваля пройдет единственный в России конкурс ландшафтного дизайна среди школьников - «Планета цветов». С каждым годом он становится все более популярным, и в этот раз на победу претендуют 30 команд юных талантов из шести российских городов. В 2017 году в конкурсе впервые примут участие маленькие пациенты Морозовской больницы, находящиеся на длительном лечении, их эскизы будут воссозданы профессионалами.

Конкурсные работы оценивает авторитетное международное жюри. Его по традиции возглавляют аккредитованный судья Королевского общества садоводов Джеймс Александр-Синклер и княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь. В рамках деловой программы свои двери вновь распахнет Международный парковый форум, программа включает лекции зарубежных и российских спикеров, презентации и мастер-классы. В рамках международной образовательной программы, Королевское садовое общество Великобритании (RHS) и Московский Международный Фестиваль Садов и Цветов представят три знаковых проекта. Семейный дуэт Екатерины Болотовой и Дениса Калашникова покажут публике «Молекулярный сад», который завоевал золотую медаль и звание «Лучший сад выставки» на фестивале RHS Malvern Spring Festival. Британские ландшафтные дизайнеры Марк и Гиги Эвели представят сад «Manunkind», а восьмилетние российские школьницы Елизавета Душко и София Бежевец презентуют сад «Поехали!», который ранее был представлен в Великобритании, на международном конкурсе School Show Garden Challenge

Ярким событием фестиваля станет презентация нового сорта розы «Москва». Новый символ столицы выведен в рамках экологической программы Департамента природопользования и охраны окружающей среды в честь юбилея Москвы.

Тема Moscow Flower Show 2017 - «Жизнь в стиле ЭКО». Одним из гостей выставки станет португальский стрит-арт художник Бордало II- с яркой инсталляцией из отработанной техники компании Bosch, а французский ландшафтный архитектор Клод Паске представит экологическую скульптуру в форме гриба - «Champicomposteur». Благотворительный фонд «Подсолнух» Тимура Бекмамбетова представит уникальную инсталляцию - дом «Танцующих цветов», это визитная карточка художника и дизайнера Александра Данга.

Гости фестиваля смогут посетить арт-маркет, флора-маркет и эко-маркет, где будет представлен широкий ассортимент товаров для дома и сада.

Для широкой публики подготовлена интересная культурная и образовательная программа.

Поддержку Moscow Flower Show оказывают генеральный партнер по поливу – компания «Альтрейн», партнер по ландшафтному поливу – международная группа компаний «ИРРИГАТОР – Технологии полива» – официальный дистрибьютор Hunter, Irritec, Metzerplas и Heliflex в России, группа компаний «ИПААР» – партнер фестиваля по ландшафтному освещению и автоматическому поливу, официальный дистрибьютор компаний FX Luminaire и Hunter, партнер по газону – компания «ГазонCity», древесный питомник «Lorberg» и чай Greenfield.

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