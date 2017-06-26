Фестиваль принимает роскошный отель «Царьград», который расположен на берегу Оки в тихом и живописном местечке совсем рядом с Приокско-Террасным биосферным заповедником, единственным в своем роде во всем Подмосковье.

«Русская Классика» - это яркое культурное событие, цель которого – привлечь внимание к национальной культуре и творчеству, возродить семейные ценности и исконно русские традиции.

Симбиоз нетленной классики и национальной культуры, неординарное звучание академической музыки, приятная прохлада подмосковных красот и общая атмосфера творческого единения подарят незабываемые впечатления гостям всех возрастов.

Среди уюта зелени и ухоженных газонов гости фестиваля услышат классику мирового уровня и удивительные романсы прошлых лет в исполнении блистательных звезд мировой музыкальной сцены, увенчанных престижными наградами.

Для юных зрителей на территории отеля приготовлены специальные зоны развлечений, на которых веселые аниматоры не дадут заскучать ни одному малышу.

В музыкальном фестивале «Русская классика» участвуют:

- Оперная певица, обладательница чистейшего сопрано, лауреат премии «Грэмми», исполнительница партий «Шемаханская царица» («Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова), Царицы ночи («Волшебная флейта» В. А. Моцарта) и Амины («Сомнамбула» В. Беллини) в Большом театре Екатерина Лёхина.

- Оперный певец, бас, участник вокальной группы театра «Ленком» в спектаклях: «Поминальная молитва», «Безумный день или женитьба Фигаро», «Юнона и Авось», звезда музыкальной сцены Олег Диденко.

- Хэдлайнер фестиваля – тенор, исполнитель романсов, педагог, народный артист России, «Серебряный голос России» и «Король романса» Олег Погудин.

- Заслуженный артист России, пианист Петр Дмитриев.

Начало фестиваля в 17.00

Окончание в 21.00

Вход на территорию – совершенно бесплатно!

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