Модератор пресс-конференции Николай Михайлович Долгополов, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, представил журналистам одного из инициаторов проекта – Александра Сергеевича Чернозубова – члена Комитета по предпринимательству в сфере спорта Торгово-промышленной палаты РФ и его соратника, первого вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики, Олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту, чемпиона Европы, призера чемпионата мира, заслуженного мастера спорта России Андрея Александровича Сильнова.

Александр Чернозубов представил интерактивную презентацию Единой Информационной Системы «INGAMES», которая включает в себя уникальные научно-методические и визуально-технические материалы для удаленного обучения спортсменов в режиме реального времени в форматах 3D и VR с возможностью обратной связи. Говоря проще, любой пользователь Системы может составить свой собственный комплекс упражнений в рамках принятых критериев и правил, детально изучить каждый элемент и связки – и представить в итоге своё выступление на суд авторитетным специалистам. Наставники, опытные тренеры и спортсмены, не только исправят ошибки исполнения, но и помогут самым талантливым найти свою дорогу в Большой спорт.

Андрей Сильнов сообщил, что Федерация легкой атлетики России начнет внедрять технологию удаленного обучения и тестирования легкоатлетов с 15 июня 2017 года.

Он отметил, что кроме конкретных задач по совершенствованию спортивного мастерства Система «INGAMES» представляет собой уникальную виртуальную площадку, на которой могут напрямую общаться как начинающие, так и профессиональные спортсмены и тренеры во всех видах спорта. Где бы ни жил спортсмен, где бы ни находился тренер – вы можете обсудить любую проблему, получить профессиональную консультацию, высказать своё мнение. Система позволит по-настоящему любящим своё дело тренерам максимально использовать свой бесценный опыт и передать его подрастающему поколению несмотря на расстояния и любые экономические сложности.

Участники конференции сошлись во мнении, что Единая информационная система “INGAMES “ отвечает всем требованиям, предложенной 23 мая Советом по спорту при Президенте РФ программе подготовки спортивного резерва в части информационных технологий, а именно:



-процесс спортивной подготовки должен опираться, в том числе и на новые информационные ресурсы.



-эффективное использование спортивных цифровых технологий должно быть введено в массы.



-должна быть создана единая спортивная база знаний.



-база знаний должна включать в себя и удаленное обучение спортсменов и тренеров.



-большое значение имеет удаленный отбор детей в разные виды спорта на самом раннем этапе с учетом генетических возможностей ребенка.



По мнению членов совета система оценки перспективных детей должна работать в реальном времени с тотальным охватом.Цифровая система, должна позволить начать выявлять перспективных спортсменов из регионов в реальном времени. Должны быть созданы единые правила. Главная цель для тренерского состава в цифровой системе это подготовка и передача спортсменов на более высокий уровень.

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