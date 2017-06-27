Открытое письмо подписали председатель Мюнхенской конференции по безопасности, экс-посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер, президент оссийского совета по международным делам, бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, сопредседатель Инициативы по сокращению ядерной угрозы, экс-глава комитета сената США по делам вооруженных сил Сэм Нанн, а также председатель совета директоров Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение, бывший министр обороны Великобритании Десмонд Браун.



Авторы послания предложили Дональду Трампу и Владимиру Путину сделать «новое совместное заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».



Также эксперты призвали создать «группу кризисного управления Россия — НАТО» и возобновить переговоры.



Третьим шагом может стать «понимание киберугроз для стратегических систем предупреждения, ядерного командования и контроля».



Наконец, подписанты предлагают наладить сотрудничество стран по охране уязвимых радиоактивных материалов для предотвращения терактов с использованием «грязной бомбы».



«Ваша первая встреча в Гамбурге станет уникальной возможностью продемонстрировать, что, несмотря на значительные разногласия, США, Россия и Евросоюз могут и должны работать вместе в областях, которые касаются общих базовых интересов», — говорится в письме.

Первый разговор Путина и Трампа может состояться в рамках саммита G20 в Гамбурге 7—8 июля.



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