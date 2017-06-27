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События
Из-за статьи о России начали увольняться журналисты
После скандальной публикации статьи о России три журналиста телекомпании CNN уволились.
Заявление об увольнении подали непосредственный контролер отдела расследований Лекс Хэрис, два редактора этого отдела Томас Фрэнк и Эрик Личтблау.
Крупный скандал разгорелся в редакции телеканала 22 июня из-за статьи, в которой говорилось, что конгресс США расследует связи Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с администрацией президента Соединенных Штатов. Статья была немедленно удалена с сайта.
Позже появилась информация о том, что виновные сотрудники будут уволены. После этого правила публикации материалов были ужесточены.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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